Помер ветеран кримськотатарського національного руху Мамеді Чобанов

У віці 76 років помер ветеран кримськотатарського національного руху, делегат Курултаю, член Меджлісу кримських татар Мамеді Чобанов. Про це повідомила кримськотатарська активіста Елмаз Киримли.

За її словами, похорон має відбутися у суботу, 8 серпня.

Причини смерті ветерана кримськотатарського національного руху не вказуються.

Чобанова переслідували у радянські часи. Так, у 60-х роках проти нього порушили кримінальну справу за звинуваченням у опорі представникові влади. 26 серпня 1968 року Чобанова засудили до трьох років позбавлення волі, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

У липні 1979 року у Сімферополі відбувся черговий суд над активістом. Чобанова заарештували 3 квітня 1979 у селі Журавка Кіровського району Кримської області після повернення з Москви, де він зустрічався з західними кореспондентами. Йому висунули звинувачення за статтею 187-1 КК УРСР (аналог статті 190-1 КК РРФСР). Вирок – 3 роки таборів загального режиму.