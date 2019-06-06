Помер український письменник Юрій Мушкетик

Вранці 6 червня помер український письменник, Герой України Юрій Мушкетик. Про це у Facebook повідомив публіцист Михайло Сидоржевський.

«Тяжка новина. Сьогодні вранці помер Юрій Мушкетик, один із класиків новочасної української літератури. Про це мені щойно повідомила його донька Леся. Світла пам'ять і Царство Небесне, шановний Юрію Михайловичу», – написав Сидоржевський.

Що стало причиною смерті 90-річного письменника наразі невідомо.

Юрій Мушкетик народився на Чернігівщині. Є автором романів «Яса», «Гайдамаки», «Серце і камінь» та інших. У 2009 році Мушкетику присвоєно звання Героя України.