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06 Червень 2019, Київ 13:01
Новини | Суспільство

Помер український письменник Юрій Мушкетик

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Вранці 6 червня помер український письменник, Герой України Юрій Мушкетик. Про це у Facebook повідомив публіцист Михайло Сидоржевський.

«Тяжка новина. Сьогодні вранці помер Юрій Мушкетик, один із класиків новочасної української літератури. Про це мені щойно повідомила його донька Леся. Світла пам'ять і Царство Небесне, шановний Юрію Михайловичу», – написав Сидоржевський.

Що стало причиною смерті 90-річного письменника наразі невідомо.

Юрій Мушкетик народився на Чернігівщині. Є автором романів «Яса», «Гайдамаки», «Серце і камінь» та інших. У 2009 році Мушкетику присвоєно звання Героя України.

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