У Туреччині знайдений мертвим засновник сирійських «Білих шоломів» – ЗМІ

Турецькі і західні засоби інформації, серед яких Reuters, з посиланням на різні джерела повідомляють, що в Стамбулі 11 листопада знайдентй мертвим колишній британський офіцер Джеймс Ле Мезюр’є. Він відомий тим, що після початку війни в Сирії заснував гуманітарну організацію «Білі шоломи».

Повідомлення про смерть Ле Мезюр’є офіційно ще не підтверджені, проте агентства, крім журналістів і активістів, посилаються на дипломатичні джерела. Причина смерті ще не названа.

За повідомленнями, тіло Ле Мезюр’є знайдене під вікнами його квартири, що дозволяє припустити, що йдеться про насильницьку смерть.

«Білі шоломи» («Сирійська цивільна оборона») – волонтерська організація, створена в 2013 році. Фінансову підтримку їй надають, серед інших донорів, Велика Британія і США. Організація працює на територіях Сирії, непідконтрольних уряду Башара Асада. Її представники заявляють, що її діяльність має неполітичний характер. Водночас «Білі шоломи» неодноразово критикували офіційний Дамаск і його союзників, звинувачуючи їх у бомбардуваннях цивільних об’єктів, а також у використанні хімічної зброї.