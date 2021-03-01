Помер перший міністр закордонних справ України Анатолій Зленко

На 83-му році життя помер український дипломат, перший міністр закордонних справ України Анатолій Зленко. Про це повідомив колишній український дипломат Маркіян Лубківський.

«Пішов у вічність Анатолій Максимович Зленко - мій дорогий вчитель, мій другий батько, моя наука, моя дипломатія... Як повірити, як прийняти? Вічна пам‘ять і вічна слава патріарху української дипломатії!» – написав він у фейсбуці.

Анатолій Зленко народився у селищі Ставище Київської області. У 1967 році закінчив Київський університет. Після цього працював у МЗС УРСР, був співробітник Секретаріату ЮНЕСКО в Парижі, постійним представником УРСР у ЮНЕСКО.

З липня 1990 року по серпень 1994-го Зленко був міністром закордонних справ України. З 1994-го по 1997 роки – Постійний представник України при ООН.