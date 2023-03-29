На 92-му році життя померла видатна тренерка Альбіна Дерюгіна

29 березня 2023 року померла легендарна українська тренерка з художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна.

«Із сумом сповіщаємо, що на 92-му році життя зупинилося серце легенди світової художньої гімнастики, Героя України, члена Виконкому НОК України, заслуженого тренера України Альбіни Миколаївни Дерюгіної», – ідеться в повідомленні Національного олімпійського комітету.

«Альбіна Дерюгіна прийшла у художню гімнастику на зорі її зародження й вважається основоположницею цього виду спорту в Україні. За роки роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які здобували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи, примножуючи спортивну славу України», – наголошується в некролозі.

Серед вихованок титулованої наставниці – Ольга Щеголева, Ольга Плохова, Вікторія Сірих, Людмила Євтушенко, Ірина Дерюгіна, Олександра Тимошенко, Оксана Скалдіна, Еліна Хозлу, Тамара Єрофеєва, Ганна Безсонова, Наталія Годунко, Ганна Різатдінова.

Разом із дочкою Іриною Дерюгіною видатна тренерка заснувала школу Дерюгіних, яка виховує нові покоління спортсменок.