У Львові прощаються з учасницею ОУН Ярославою Мельничук

На Личаківському цвинтарі у Львові 5 лютого поховають учасницю ОУН Ярославу Мельничук (Полюгу), повідомляє міська рада.

За повідомленням, вона померла 4 лютого на 90 році життя.

Ярослава Мельничук (Полюга) народилася 17 липня 1929 року у Львові. Співпрацювати з ОУН почала під час навчання у Львівському медінституті у 1945−1949 роках. Вперше її арештували у 1948 році. Тоді ж, за браком доказів вини, була звільнена.

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Під час другого арешту – в 1949 році – протягом шести місяців перебувала під слідством у тюрмі «на Лонцького». Без суду була етапована на спецпоселення в тайгу Якутської АРСР. Виконувала каторжні роботи. Згодом їй вдалося влаштуватися на роботу лаборанткою в районну лікарню й отримати дозвіл на продовження навчання.

1956 року Ярослава Мельничук отримала диплом і повернулася до Львова, де після повернення й до виходу на пенсію працювала лікаркою.