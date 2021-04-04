У Львові від COVID-19 померла художниця Вікторія Ковальчук

У Львові 4 квітня внаслідок ускладнень коронавірусної інфекції COVID-19 померла відома художниця, лауреат Державної премії ім. Лесі Українки Вікторія Ковальчук. Про це у фейсбуці повідомила режисерка в Народному домі міста Винники Мирослава Сидор та інші численні друзі померkої.

«Сьогодні у Львові від нещадного ковіду упокоїлась відома львівська художниця Вікторія Ковальчук – неймовірно талановита, світла, чуйна… небайдужа людина, красива і дуже добра жінка… Важко повірити і прийняти… Львів збіднів на ще один щедрий, неповторний талант. Дуже жаль і боляче», – йдеться у повідомленні.

Сама Вікторія написала 26 березня, що ковід накрив усю родину – маму, її саму та її сина. Син Вікторії повідомив, що вона з четверга, 1 квітня, перебувала в реанімації.

Вікторія Ковальчук – українська художниця-графік. Вона народилася в Ковелі Волинської області, жила і працювала у Львові. Оформила близько 200 книжок різних жанрів, серед них понад 30 книг для дітей, повідомляє «Укрінформ».

Розробила оригінальне оформлення українського «Букваря», який отримав диплом першого ступеня на Всеукраїнському конкурсі «Мистецтво книги» (2000) і був названий найкращою книгою року. Буквар витримав дев’ять перевидань загальним накладом понад 200 тисяч примірників.

Чотири роки художниця працювала над книгою, присвяченою народному вбранню «Український стрій». Збирала польовий матеріал по всій країні, розробила оригінальну концепцію для науково-популярних ілюстрацій. Книга вийшла в 2000 ексклюзивним тиражем. У 2001 була визнана найкращою книгою року.

Вікторія Ковальчук – член Національної спілки художників України, лауреат Державної премії імені Лесі Українки та Літературної премії імені Олени Пчілки, дипломант конкурсів «Мистецтво книги», міжнародних художніх виставок.

Окрім того, вона є авторкою книжок «Про фею Дорофею» (Маленькі оповідки для маленьких дітей), «Подорож з Нічним постояльцем» (Бучач очима Шмуеля Агнона), «Гусінь Мотя, війна і любов – Правдива казочка», «Казка про ворону, яка хотіла лишитися чорною».