Померла українська меценатка Анна Кисіль

Померла громадська діячка української діаспори в Канаді, підприємиця та меценатка Анна Кисіль, повідомляє фейсбук-спільнота Diaspora.ua.

Анна Кисіль була головою Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) та віцепрезиденткою Світового конгресу українців.

Значну частину свого життя Анна Кисіль провела в Україні. Вона народилася в місті Яремче на Прикарпатті, освіту здобула у Львівському будівельному технікумі і Львівському політехнічному інституті, де отримала спеціальність інженера-викладача будівельних дисциплін.

«З 1990 року пані Анна жила та працювала у Канаді, де їй вдалося розбудувати успішний бізнес – Мeest Corporation Inc. (доставка приватних та комерційних вантажів в Україну та інші країни), виробництво «Росан-Пак» (Україна), компанія Мeest Media, а також відомий у Торонто ресторан «Золотий лев» та банкетний зал «Княжий двір», де відбувається чимало заходів української громади», – ідеться в повідомленні.

«Пані Анна завжди щедро жертвувала кошти на розвиток української культури та освіти в Україні і діаспорі, зокрема фінансово підтримувала діяльність дитячих центрів в Україні, бібліотек, видавництв», – інформує Diaspora.ua.

У жовтні 2020 року посол України в Канаді Андрій Шевченко вручив Анні Кисіль нагороду президента України, Хрест Івана Мазепи. Це відбулося на річних загальних зборах Світового конгресу українців в присутності понад 170 учасників.