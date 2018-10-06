В Іспанії померла оперна співачка Монсеррат Кабальє

У Барселоні померла оперна співачка Монсеррат Кабальє, повідомив голова уряду Іспанії Педро Санчес у Twitter.

«Сумні новини. Померла великий посол нашої країни, володарка оперного сопрано, визнаного на міжнародному рівні. Монсеррат Кабальє, її голос і велич завжди залишаться з нами», – зазначив Санчес.

Монсеррат Кабальє було 85 років. Як повідомляє місцеве видання Lavanguardia, із середини вересня мисткиня перебувала у лікарні, переживши за останні кілька років низку операцій.

Всесвітнє визнання прийшло до Кабальє в 1965 році, коли вона замінила американську співачку Мерилін Хорн в опері Гаетано Доніцетті «Лукреція Борджіа» на сцені нью-йоркського Карнегі-холу. Всього ув репертуарі співачки понад 125 оперних партій. Кабальє відзначена кількома преміями «Греммі», в тому числі за найкраще вокальне соло (1969). У 1988 році співачка випустила спільний альбом Barcelona («Барселона») з вокалістом рок-групи Queen Фредді Меркюрі.