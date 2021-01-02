Від COVID-19 померла відома волонтерка Олександра Тарасова

Від нового коронавірусного захворювання COVID-19 померла відома волонтерка, оперна співачка Олександра Тарасова, повідомили в соцмережах її колеги і друзі.

Вона понад 20 років пропрацювала в оперному театрі, під час подій Євромайдану стала також адміністратором спільнот цього руху в соцмережах.

Після початку війни Росії проти України 2014 року дедалі більше часу й сил віддавала волонтерській діяльності, зокрема, в благодійних фондах «Крила фенікса» і «Повернись живим», що забезпечували військових на фронті необхідними речами, яких тоді вкрай бракувало.

У 2015–2018 роках Олександра Тарасова також очолювала управління у справах ветеранів війни та учасників АТО Міністерства соціальної політики.

«Саша завжди болісно реагувала на байдужість чиновників та намагалась допомогти ветеранам», – написав про неї колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Олександра Тарасова перебувала в лікарні в тяжкому стані з кінця грудня.