Померла українська правозахисниця Раїса Руденко

3 жовтня на 81-му році життя померла українська журналістка і правозахисниця Раїса Руденко. Про це у фейсбуці повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

Як інформує Харківська правозахисна група, смерть настала після невдалої нейрохірургічної операції, після якої Руденко два тижні перебувала в комі.

«Раїса Опанасівна була дружиною Миколи Руденка – Героя України, відомого українського письменника, прозаїка, філософа, космолога, економіста, автора понад 40 виданих книг, учасника Другої світової війни, колишнього дисидента, багаторічного політичного в’язня радянських тюрем і концтаборів, борця за права людини, громадського діяча», – вказав Сидоржевський.

Поховають Раїсу Руденко біля її чоловіка, Миколи Руденка.

У 1976 році Микола Руденко оголосив про створення Української Гельсінської групи, його дружина неофіційно була секретаркою цього об’єднання. Подружжя Руденків заарештували і відправили до таборів. У 1987 році під тиском міжнародної громадськості Миколі та Раїсі Руденкам дозволили виїзд за кордон. Вони повернулися в Україну в 1990 році.

Після смерті Миколи Руденка у 2004 році його дружина впорядкувала архів робіт письменника, який у 2019 році передала Національній бібліотеці імені Вернадського.