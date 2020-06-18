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18 червня 2020, Київ 18:12
Новини | Міжнародні

У США померла молодша сестра президента Джона Кеннеді

Джин Кеннеді Сміт і Джон Кеннеді на стадіоні у Вашингтоні, 10 квітня 1961 року

Молодша сестра президента США Джона Кеннеді померла в Нью-Йорку. Джин Кеннеді Сміт було 92 роки. Після її смерті в живих не залишилося жодного з братів або сестер 35-го президента США.

Джин Кеннеді Сміт народилася 20 лютого 1928 року. Вона була восьмою, передостанньою дитиною в сім’ї. Сміт займалася благодійністю і брала участь у передвиборних кампаніях своїх родичів.

У 1993 році президент США Білл Клінтон призначив Сміт послом в Ірландії. Дипломат займалася політичним врегулюванням конфлікту в Північній Ірландії.

У 2011 році президент США Барак Обама нагородив Джин Кеннеді Сміт Президентською медаллю Свободи – однієї з найвищих нагород Сполучених Штатів для цивільних осіб.

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