У США померла молодша сестра президента Джона Кеннеді

Молодша сестра президента США Джона Кеннеді померла в Нью-Йорку. Джин Кеннеді Сміт було 92 роки. Після її смерті в живих не залишилося жодного з братів або сестер 35-го президента США.

Джин Кеннеді Сміт народилася 20 лютого 1928 року. Вона була восьмою, передостанньою дитиною в сім’ї. Сміт займалася благодійністю і брала участь у передвиборних кампаніях своїх родичів.

У 1993 році президент США Білл Клінтон призначив Сміт послом в Ірландії. Дипломат займалася політичним врегулюванням конфлікту в Північній Ірландії.

У 2011 році президент США Барак Обама нагородив Джин Кеннеді Сміт Президентською медаллю Свободи – однієї з найвищих нагород Сполучених Штатів для цивільних осіб.