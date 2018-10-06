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07 Жовтень 2018, Київ 00:00
Новини | Події

У Донецькій області на лінії розмежування померла жінка – офіс омбудсмена

За словами очевидців, жінка знепритомніла під час перетину лінії розмежування

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У Донецькій області під час перетину лінії розмежування по коридору «Горлівка – Бахмут» померла жителька непідконтрольного українському уряду міста Торез 1957 року народження, повідомив представник омбудсмена в Донецькій та Луганській областях Павло Лисянський у Facebook.

За його словами, інцидент трапився близько 9:00.

«За отриманою інформацією від очевидців пригоди, жінці стало зле, вона знепритомніла, викликали швидку допомогу, але лікарі нічого зробити не змогли», – написав Лисянський.

Він додав, що зв’язався з прикордонною службою та Спільним центром з контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі з метою з’ясування більш детальної інформації інциденту.

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