У Донецькій області на лінії розмежування померла жінка – офіс омбудсмена

У Донецькій області під час перетину лінії розмежування по коридору «Горлівка – Бахмут» померла жителька непідконтрольного українському уряду міста Торез 1957 року народження, повідомив представник омбудсмена в Донецькій та Луганській областях Павло Лисянський у Facebook.

За його словами, інцидент трапився близько 9:00.

«За отриманою інформацією від очевидців пригоди, жінці стало зле, вона знепритомніла, викликали швидку допомогу, але лікарі нічого зробити не змогли», – написав Лисянський.

Він додав, що зв’язався з прикордонною службою та Спільним центром з контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі з метою з’ясування більш детальної інформації інциденту.