Поліція встановлює обставини нападу на помічника Венедіктової

Столична поліція встановлює обставини нападу на помічника генпрокурора Ірини Венедіктової, повідомила пресслужба управління Нацполіції у Києві.

«7 лютого до поліції Києва від лікарів надійшла інформація про те, що з вулиці Тверський Тупик до медзакладу госпіталізовано чоловіка, якого побили невідомі. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що до потерпілого – помічника генпрокурора – на вулиці підійшли четверо невідомих, побили його та втекли з місця події. 49-річного потерпілого госпіталізували. Подія зареєстрована у Печерському управлінні поліції. На даний час правоохоронці встановлюють нападників, проводять першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи», – йдеться в повідомленні.

У поліції вказали, що після проведення перевірки події буде надана правова кваліфікація.

Імені потерпілого помічника генпрокурора правоохоронці не повідомляють.

Раніше сьогодні видання «Українська правда» з посиланням на свої джерела повідомляло, що йдеться про ексміністра юстиції Грузії Зураба Адеїшвілі.