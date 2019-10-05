Депутат ОПЗЖ Віктор Чорний взяв собі в помічники художницю та модельєрку

27-й номер списку партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Чорний взяв собі в помічники художницю та модельєрку Наталію Ілларіонову. Це виявили журналісти проекту Радіо Свобода «Ньюзрум».

Помічниця Чорного закінчила Київський національний університет технологій та дизайну. Має власне ательє у середмісті Києва, яке шиє одяг під замовлення. А ще розписує аксесуари з шовку.

Нині все це Наталія Ілларіонова, як запевняє, залишила заради роботи помічницею із зарплатою у 17 тисяч гривень. Каже, свої послуги сама запропонувала Чорному, якого знає багато років.

«Документообіг. Це супровід депутата там у відрядженнях. По пресі, якщо якісь питання, я його супроводжую», – розповідає вона про свої обов’язки як помічниці народного депутата.

Сам Чорний у розмові з журналістами спочатку не говорить про Наталію Ілларіонову: «Питали (інші журналісти – ред.), чому у мене немає жінок. Ну, я людина військова, звик працювати з чоловіками...».

Але після уточнення від Радіо Свобода: «У вас є жінка (серед помічників – ред)», – визнає: «Ну, є».

«Вона не дружина друга, вона дружина товариша. З чоловіком я працював декілька років», – розповідає Чорний про свою помічницю.

Чоловік, про якого він говорить, – ймовірно, колишній багаторічний прес-секретар Віктора Медведчука Михайло Ілларіонов. Людина із точно такими ж даними, як у чоловіка Наталії Ілларіонової працювала у СДПУ(о) і згадувалась у пресі як особистий речник Віктора Медведчука.

Нині сам Медведчук взяв собі в помічники свого іншого багаторічного прессекретаря Олега Бабаніна, з яким у Чорного теж хороші стосунки.

Журналісти проекту Радіо Свобода «Ньюзрум» також виявили, що народні депутати від «Опозиційної платформи – «За життя» Віктор Медведчук та Віктор Чорний взяли собі в помічники представників «Детективної охоронної компанії «Шторм», яка раніше перешкоджала журналістам «Схем» (спільного проекту «Радіо Свобода» та UA:Перший) і «Наших грошей».