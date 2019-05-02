Держсекретар США обговорить питання України та Росії з канцлером Німеччини

Держсекретар США Майк Помпео обговорить із канцлером Німеччини Анґелою Меркель «питання, які становлять обопільний інтерес», серед яких «Україна, Росія, Китай, Сирія та Західні Балкани». Їхня зустріч відбудеться 7 травня в Берліні, повідомив офіційний сайт Держдепартаменту.

Також у межах свого європейського турне Помпео 8 травня відвідає Лондон, де з прем’єр-міністром Терезою Мей обговорить «спільні глобальні пріоритети».

6 травня держсекретар США побуває у Фінляндії, де відвідає 11-ту міністерську зустріч Арктичної ради, а 9 травня завершить турне в Гренландії, де проведе переговори з прем’єром цієї данської території Кімом Кільсеном, міністрами закордонних справ Данії Андерсом Самуельсоном та Гренландії Ане Лоне Баґґер.