США вимагають «наочних доказів» прагнення талібів до миру – Помпео

Державний секретар США Майк Помпео вимагає від талібів «наочних доказів» готовності знизити рівень насильства в Афганістані до підписання угоди про початок мирних переговорів та наступне виведення американських військ із країни. Про це Помпео сказав на пресконференції в Узбекистані 3 лютого.

За словами керівника американського зовнішньополітичного відомства, укладення угоди є близьким, але воно було таким і раніше. Помпео твердить, що таліби не змогли довести серйозність своїх намірів щодо миру.

«Чого ми вимагаємо зараз – це наочні докази їхньої волі та спроможності зменшити насильство, зняти загрозу... Ми сподіваємося, що зможемо досягти цього, але поки це ще не так, і робота, безумовно, залишається», – сказав держсекретар США.

Заява Помпео оприлюднена через два дні після того, як посланець США з питань миру в Афганістані Залмай Халілзад повідомив афганському президенту Ашрафу Гані в Кабулі, що в переговорах з талібами немає «відчутного прогресу».