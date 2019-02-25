Помилково засуджений до 39 років тюрми американець отримає 21 мільйон компенсації

У США чоловік, якого помилково засудили до 39 років ув’язнення, отримає 21 мільйон доларів компенсації. Про таке рішення після розгляду позову чоловіка 24 лютого оголосила влада міста Сімі-Валлі в Каліфорнії.

Крейґ Коулі, якому зараз 71 рік, був засуджений у справі про вбивство в 1978 році його дівчини і її 4-річного сина. Він вийшов з ув’язнення 2017 року після того, як його помилував тодішній губернатор Джеррі Браун.

Губернатор заявив, що нове розслідування і докази ДНК засвідчили невинуватість Коулі.

«Хоча ніяка сума грошей не може компенсувати те, що сталося з паном Коулі, врегулювання цієї справи є правильним для пана Коулі і нашої спільноти», – сказав представник адміністрації міста Сімі-Валлі Ерік Левіт.

Коулі мав алібі на час убивств, але пізніше слідчі встановили, що свідчення очевидця були помилковими. У справі більше нікого не арештовували.