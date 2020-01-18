У Мін’юсті назвали найпопулярніші та найоригінальніші дитячі імена у 2019 році

У Центральному міжрегіональному управлінні Міністерстві юстиції України розповіли, які найпопулярніші та найоригінальніші імена давали дітям минулого року у Київській та Черкаській областях.

«У столиці найчастіше для своїх новонароджених донечок батьки давали імена – Соломія, Марія, Варвара, Мілана, Аріна; для хлопчиків – Олександр, Дмитро, Матвій, Марк. У Черкаській області серед імен для новонароджених малюків лідирують – Вероніка, Єва, Вікторія, Анна та Діана; для хлопчиків – Богдан, Максим, Тимофій, Назар та Іван. Що стосується Київської області, то у лідери вибились імена: Ангеліна, Аліса, Валерія, Катерина, Мирослава, Соломія та Софія; Денис, Єгор, Захар, Макар, Назар, Олег та Роман», – мовиться у повідомленні.

У Мін’юсті також вказали найрідкісніші імена, які отримували діти. Так у столиці найоригінальнішими жіночими іменами стали – Ореста, Фрота, Аннаель, Влана, Агата, Глафіра, Гєрда, Фіона, Фея; чоловічими – Фелікс, Савватій, Ангел, Дімітр, Ілай, Спартак.

У Київській області дівчаток називали Агунік, Хауля, Дьйомерсі, Лаян Оріяна; хлопчиків – Азарій, Алімпій, Аліхан, Вільдан, Довуд, Стратон, Робін, Умут.

У Черкаській області найрідкіснішими жіночими іменами стали – Золушка, Ія, Лада, Марселіна, Севіль, Теона; чоловічими – Брайан, Граф, Ісай, Нелей.