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20 Вересень 2019, Київ 10:55
Новини | Міжнародні

Північна Америка втратила близько 3 млрд птахів із 1970 року – вчені

Вчені: за останні 50 років кількість птахів у Сполучених Штатах та Канаді зменшилася на 29 відсотків

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Північна Америка втратила близько трьох мільярдів птахів із 1970 року, йдеться в статті журналу Science.

«Три мільярди – це разюча цифра», – сказав Кеннет Розенберґ, представник Корнеллського університету та Американської організації з охорони птахів.

Експерти зазначають, що за останні 50 років кількість птахів у Сполучених Штатах та Канаді зменшилася на 29 відсотків.

Найбільша загроза існує для птахів на луках, які страждають через зникнення прерій та розширення сільськогосподарських угідь. Крім того, небезпечним є ріст використання пестицидів, які вбивають комах.

«Ми бачимо одну й ту ж річ у всьому світ. Інтенсифікація сільського господарства й зміни у використанны земель тиснуть на популяцію цих птахів», – сказав Розенберґ в коментарі Agence France-Presse.

На думку вчених, багато тварин можуть вимерти через діяльність людини. Вони прогнозують, що втрата цих тварин матиме вплив на життя людей через порушення функціонування екосистем.

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