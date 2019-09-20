Північна Америка втратила близько 3 млрд птахів із 1970 року – вчені

Північна Америка втратила близько трьох мільярдів птахів із 1970 року, йдеться в статті журналу Science.

«Три мільярди – це разюча цифра», – сказав Кеннет Розенберґ, представник Корнеллського університету та Американської організації з охорони птахів.

Експерти зазначають, що за останні 50 років кількість птахів у Сполучених Штатах та Канаді зменшилася на 29 відсотків.

Найбільша загроза існує для птахів на луках, які страждають через зникнення прерій та розширення сільськогосподарських угідь. Крім того, небезпечним є ріст використання пестицидів, які вбивають комах.

«Ми бачимо одну й ту ж річ у всьому світ. Інтенсифікація сільського господарства й зміни у використанны земель тиснуть на популяцію цих птахів», – сказав Розенберґ в коментарі Agence France-Presse.

На думку вчених, багато тварин можуть вимерти через діяльність людини. Вони прогнозують, що втрата цих тварин матиме вплив на життя людей через порушення функціонування екосистем.