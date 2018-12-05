Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 Грудень 2018, Київ 20:17
Новини | Події

Один український військовий поранений на Донбасі 5 грудня – штаб

Український військовий по дорозі у село Катеринівка, березня 2018 року

Дивитись коментарі

Один український військовий поранений під час бойових дій на Донбасі 5 грудня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За інформацією військових, підтримувані Росією бойовики порушували режим тиші вісім разів.

В угрупованні «ДНР» не повідомляють про бойові дії 5 грудня. Інформація з ресурсів угруповання «ЛНР» наразі недоступна.

Росія атакує Україну на морі
Embed
Росія атакує Україну на морі

No media source currently available

0:00 0:25:10 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG