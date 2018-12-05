Один український військовий поранений на Донбасі 5 грудня – штаб

Один український військовий поранений під час бойових дій на Донбасі 5 грудня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За інформацією військових, підтримувані Росією бойовики порушували режим тиші вісім разів.

В угрупованні «ДНР» не повідомляють про бойові дії 5 грудня. Інформація з ресурсів угруповання «ЛНР» наразі недоступна.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.