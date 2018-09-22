Число жертв катастрофи порома в Танзанії сягнуло 209

Число виявлених жертв катастрофи порома на африканському озері Вікторія, що сталася 20 вересня, сягнуло 209, повідомив міністр транспорту Танзанії Ісак Камвелве.

За його словами, в перебігу пошукової операції знаходять усе нові тіла, також через два дні після катастрофи одну людину знайшли живою.

Президент Танзанії Джон Маґуфулі 21 вересня оголосив у країні чотириденну жалобу через «велику катастрофу для нашої держави».

Значно перевантажений пором, що йшов між двома танзанійськими островами на озері, яке оточують Танзанія, Кенія й Уганда, перевернувся по обіді 20 вересня. Його офіційна місткість – 101 особа. Скільки всього було людей на поромі, невідомо. Такі пороми часто ходять вкрай перевантажені, з сотнями людей на борту.