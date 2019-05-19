«Свобода оплачена дорогою ціною» – Порошенко в День пам’яті жертв політичних репресій

В Україні 20 травня вшановують пам’ять жертв політичних репресій. У Биківні під Києвом з цієї нагоди відбуваються загальнодержавні жалобні заходи.

«Українська незалежність і наша свобода оплачені занадто дорогою ціною. Ми повинні про це пам’ятати, вдивляючись і в минуле, і в день завтрашній. Вічна пам’ять усім жертвам репресій, похованим у Биківнянському лісі, у інших місцях розстрілів в Україні і за її межами», – заявив президент України Петро Порошенко.

​Биківнянський ліс на Київщині – найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій. Там загинули письменники Михайль Семенко, Майк Йогансен, Вероніка Черняхівська, художники Михайло Бойчук, Микола Касперович, академіки Федір Козубовський, Петро Супруненко, митрополит УАПЦ Василь Липківський та десятки тисяч інших жертв сталінського «Великого терору» 1937–1938 років.

Великий терор – масштабна кампанія масових репресій в СРСР у 1937-1938 роках, розгорнута з ініціативи тодішнього керівництва і особисто Йосипа Сталіна. ЇЇ метою була ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміна національної та соціальної структури суспільства.

За даними Українського інституту національної пам’яті, в період Великого терору на території УРСР були засуджені майже 200 тисяч людей, значна частина з яких – до розстрілів.