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12 Жовтень 2018, Київ 20:09
Новини | Події

Порошенко розповів, скільки контрактників прийшли до ЗСУ з 2016 року

Порошенко заявив, що в Україні будують 184 гуртожитки для військових

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Упродовж 2016-2018 років на службу до Збройних сил України прийшли понад 130 тисяч людей, повідомив президент України Петро Порошенко в Маріуполі Донецької області.

«Із 2016-го до 2018 року на службу за контрактом в Україні прийшло більше ніж 130 тисяч добровольців. Наступного року я доручив на 37% збільшити грошове забезпечення», – сказав Порошенко.

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Він додав, що зараз за рахунок коштів, «які були конфісковані в тих, хто вкрав їх у минулому в держави», будується 184 гуртожитки для військових, у яких можна буде поселити 23 тисячі людей.

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