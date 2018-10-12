Порошенко розповів, скільки контрактників прийшли до ЗСУ з 2016 року

Упродовж 2016-2018 років на службу до Збройних сил України прийшли понад 130 тисяч людей, повідомив президент України Петро Порошенко в Маріуполі Донецької області.

«Із 2016-го до 2018 року на службу за контрактом в Україні прийшло більше ніж 130 тисяч добровольців. Наступного року я доручив на 37% збільшити грошове забезпечення», – сказав Порошенко.

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Він додав, що зараз за рахунок коштів, «які були конфісковані в тих, хто вкрав їх у минулому в держави», будується 184 гуртожитки для військових, у яких можна буде поселити 23 тисячі людей.