«Це справді історичне рішення» – Порошенко про мовний закон

Президент України Петро Порошенко привітав ухвалення Верховною Радою законопроекту «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який стане законом після того, як свій підпис під документом поставить глава держави.

«Це справді історичне рішення, яке стоїть поряд з відновленням нашої армії та отриманням автокефалії Православною церквою України. Українська мова – це символ нашого народу, нашої держави та нашої нації. І я вдячний усім, хто брав участь у розробці, підготовці та реалізації мовного закону, народним депутатам – за голоси «за», та всім українцям за підтримку. Це – ще один надважливий крок на шляху нашої ментальної незалежності», – вказав Порошенко у Facebook.

Верховна Рада України 25 квітня ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Закон підтримали 278 депутатів. Перед тим на пленарному засіданні парламент закінчив розгляд поправок до цього законопроекту.

На підтримку законопроекту висловилися лідери фракцій БПП, «Радикальна партія Ляшка», «Самопоміч», «Батьківщина», «Народний фронт» і групи «Воля народу».

Проти були «Опозиційний блок» і група «Відродження». Представники «Опозиційного блоку» звинуватили керівництво парламенту в порушенні регламенту і оголосили, що звертаються через це до суду.

Тепер документ має підписати президент України Петро Порошенко. Після поразки на виборах 21 квітня він заявив, що сподівається підписати цей закон ще до завершення своєї каденції.