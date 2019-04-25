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25 Квітень 2019, Київ 12:31
Новини | Політика

«Це справді історичне рішення» – Порошенко про мовний закон

Президент Петро Порошенко під час спілкування зі своїми прихильниками, які прийшли на Банкову, щоб висловити подяку за зроблене ним для України. Київ, 22 квітня 2019 року

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Президент України Петро Порошенко привітав ухвалення Верховною Радою законопроекту «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який стане законом після того, як свій підпис під документом поставить глава держави.

«Це справді історичне рішення, яке стоїть поряд з відновленням нашої армії та отриманням автокефалії Православною церквою України. Українська мова – це символ нашого народу, нашої держави та нашої нації. І я вдячний усім, хто брав участь у розробці, підготовці та реалізації мовного закону, народним депутатам – за голоси «за», та всім українцям за підтримку. Це – ще один надважливий крок на шляху нашої ментальної незалежності», – вказав Порошенко у Facebook.

Верховна Рада України 25 квітня ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Закон підтримали 278 депутатів. Перед тим на пленарному засіданні парламент закінчив розгляд поправок до цього законопроекту.

Під час акції під стінами Верховної Ради на підтримку закону «Про державну мову». Київ, 25 квітня 2019 року
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Верховна Рада ухвалила мовний закон

На підтримку законопроекту висловилися лідери фракцій БПП, «Радикальна партія Ляшка», «Самопоміч», «Батьківщина», «Народний фронт» і групи «Воля народу».

Проти були «Опозиційний блок» і група «Відродження». Представники «Опозиційного блоку» звинуватили керівництво парламенту в порушенні регламенту і оголосили, що звертаються через це до суду.

Тепер документ має підписати президент України Петро Порошенко. Після поразки на виборах 21 квітня він заявив, що сподівається підписати цей закон ще до завершення своєї каденції.

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