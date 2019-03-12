Порошенко хоче звільнити голову Полтавської ОДА і його заступника

Президент України Петро Порошенко просить Кабінет міністрів направити йому подання на звільнення голови Полтавської обласної державної адміністрації (ОДА) Валерія Головка і його першого заступника Андрія Пісоцького.

«До них виникли серйозні претензії Національного антикорупційного бюро, представлені відповідні докази і для об’єктивного розслідування буде краще, якщо пан Головко не буде обіймати високу державну посаду», – сказав президент, виступаючи на форумі «Від енергоефективності до енергонезалежності» 12 березня в Києві.

Порошенко наголосив, що в Україні має бути нетерпимість до корупційних дій на всіх рівнях.

«Останнє слово звичайно за судом, але ми маємо створювати такі умови, щоб будь-які розслідування точно викликали суспільну довіру», – додав голова держави.

НАБУ підозрює Головка і Пісоцького в корупційних діях, зокрема у вимаганні хабара. Вони заперечують звинувачення.