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12 Березень 2019, Київ 14:33
Новини | Політика

Порошенко хоче звільнити голову Полтавської ОДА і його заступника

Петро Порошенко наголосив, що в Україні має бути нетерпимість до корупційних дій на всіх рівнях

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Президент України Петро Порошенко просить Кабінет міністрів направити йому подання на звільнення голови Полтавської обласної державної адміністрації (ОДА) Валерія Головка і його першого заступника Андрія Пісоцького.

«До них виникли серйозні претензії Національного антикорупційного бюро, представлені відповідні докази і для об’єктивного розслідування буде краще, якщо пан Головко не буде обіймати високу державну посаду», – сказав президент, виступаючи на форумі «Від енергоефективності до енергонезалежності» 12 березня в Києві.

Порошенко наголосив, що в Україні має бути нетерпимість до корупційних дій на всіх рівнях.

«Останнє слово звичайно за судом, але ми маємо створювати такі умови, щоб будь-які розслідування точно викликали суспільну довіру», – додав голова держави.

НАБУ підозрює Головка і Пісоцького в корупційних діях, зокрема у вимаганні хабара. Вони заперечують звинувачення.

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