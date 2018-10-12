Порошенко підписав закон про рівні права жінок і чоловіків у війську

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних силах та інших військових формуваннях».

Як повідомляє 12 жовтня прес-служба глави держави, реалізація закону сприятиме підвищенню рівня правового захисту військовослужбовців-жінок, а також збільшенню їхньої кількості на військовій службі, зокрема, на вищих військових посадах. Документом надаються рівні можливості особам обох статей щодо укладення контракту на проходження військової служби, та визначається, що жінки можуть укладати контракт на проходження військової служби до досягнення граничного віку перебування на ній.

«Також закріплюється принцип, за яким жінки проходять військову службу на рівних засадах із чоловіками, що включає рівний доступ до посад і військовий звань та рівний обсяг відповідальності під час виконання обов’язків військової служби», – йдеться у повідомленні. Документом скасовуються необґрунтовані обмеження щодо служби жінок у військовому запасі та проходження військових зборів чоловіками та жінками.

Верховна Рада ухвалила цей закон 6 вересня. Ним визначено, що жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі), що включає прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обов’язку в запасі та дотримання правил військового обліку. Зокрема, граничний призовний вік на військову службу за контрактом і жінок, і чоловіків становитиме 60 років.