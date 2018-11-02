Порошенко: стартували 22 нові рейси з українських аеропортів

Президент України Петро Порошенко заявив про відкриття з українських аеропортів 22 нових рейсів, більшість із яких здійснюватиме лоукостер Ryanair.

«Я мріяв про це, коли 11 червня минулого року ми відкривали символічні двері в Європу, коли запроваджували безвізовий режим. Тепер ми розширюємо можливості подорожей для українців за конкурентними цінами. Безвіз діє, а Європа стає все ближчою і доступнішою», – стверджує Порошенко у Facebook.

На початку 2018 року бюджетна європейська авіакомпанія Ryanair узгодила з аеропортами Києва та Львова умови обслуговування своїх рейсів. 30 жовтня цей лоукостер запустив свій перший рейс з міжнародного аеропорту «Львів» до Кракова.