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02 Листопад 2018, Київ 10:46
Новини | Події

Порошенко: стартували 22 нові рейси з українських аеропортів

Більшість цих рейсів здійснюватиме лоукостер Ryanair

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Президент України Петро Порошенко заявив про відкриття з українських аеропортів 22 нових рейсів, більшість із яких здійснюватиме лоукостер Ryanair.

«Я мріяв про це, коли 11 червня минулого року ми відкривали символічні двері в Європу, коли запроваджували безвізовий режим. Тепер ми розширюємо можливості подорожей для українців за конкурентними цінами. Безвіз діє, а Європа стає все ближчою і доступнішою», – стверджує Порошенко у Facebook.

На початку 2018 року бюджетна європейська авіакомпанія Ryanair узгодила з аеропортами Києва та Львова умови обслуговування своїх рейсів. 30 жовтня цей лоукостер запустив свій перший рейс з міжнародного аеропорту «Львів» до Кракова.

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