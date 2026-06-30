Порошенко заявив, що Верховний суд анонсував рішення за його скаргою щодо санкцій через 10 днів

П’ятий президент України, народний депутат, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко повідомив, що Верховний суд планує оголосити рішення за його скаргою щодо запровадження санкцій через десять днів.

«Сьогодні вони оголосили вже, що судове засідання завершене, всі судові процеси завершені, що більше ніж 10 днів вони не можуть брати, і що через десять днів має бути (рішення – ред.)», – сказав Порошенко після засідання суду 30 червня.

Агентство «Інтерфакс Україна», а також Суспільне уточнюють, що суд анонсував оголошення рішення у справі на 10:00 10 липня.

Порошенко в своєму виступі заявив про затягування процесу розгляду його скарги. «Українське законодавство відводить два місяці як максимальний термін для розгляду таких справ у суді. Справа про скасування незаконних і антиконституційних санкцій розглядається в суді вже майже 18 місяців. Термін розгляду перевищено у дев’ять разів. І за весь цей час влада не змогла надати суду та українському суспільству переконливу доказову базу для запровадження санкцій», – наголосив він.

У лютому 2025 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти низки осіб.

Згідно з реєстром санкційних дій, під обмеження потрапили:

п’ятий президент і народний депутат Петро Порошенко;

колишній народний депутат Віктор Медведчук;

співзасновники й колишні акціонери «Приватбанку» Геннадій Боголюбов і Ігор Коломойський;

бізнесмен Костянтин Жеваго.

Санкції передбачають, зокрема, блокування активів та запобігання виведенню капіталу за межі України.

У СБУ згодом заявили, що пропозиції щодо застосування санкцій на розгляд РНБО були винесені з огляду на наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності й суверенітету України, а також створення перешкод для сталого економічного розвитку з боку підсанкційних осіб.

Захист п’ятого президента України оскаржив внесення Петра Порошенка до санкційного списку.

Правозахисні організації заявили, що застосування санкцій щодо опозиційних політиків і бізнесменів є «позасудовою політичною розправою», що «підриває» фундаментальні принципи права, порушує Конституцію і міжнародні угоди, ратифіковані Україною.