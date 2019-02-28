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28 Лютий 2019, Київ 18:14
Новини | Події

«Це була прикра випадковість» – в АП прокоментували інцидент із шапкою дівчини і президентом

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В Адміністрації президента України назвали прикрою випадковістю інцидент, що стався під час робочої поїздки президента Петра Порошенка до Запоріжжя 27 лютого, коли під час зустрічі з містянами президент порухом руки зняв із дівчини шапку.

«Це була прикра випадковість. Все сталося через необережний рух серед великої кількості людей», – пояснили у коментарі Радіо Свобода.

Напередодні соцмережами поширили відео, на якому Петро Порошенко буцімто зумисне зриває з голови дівчини, яка прийшла на зустріч з президентом у Запоріжжі, шапку. В інтернеті поширювали домисли про те, що це могло стати реакцією президента на запитання, яке йому поставила дівчина.

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