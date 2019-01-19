Порошенко утворив нову військово-цивільну адміністрацію в Луганській області

Президент України Петро Порошенко своїм указом утворив військово-цивільну адміністрацію міста Щастя Новоайдарського району Луганської області.

«Командувачу об'єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити відповідно до закону України «Про військово-цивільні адміністрації» заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації», – йдеться в указі президента від 18 січня.

Згідно із законодавством, військово-цивільні адміністрації – це тимчасові державні органи у селах, селищах, містах, районах та областях, що діють у складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України або у складі Об’єднаного оперативного штабу Збройних сил України (у разі їх утворення для виконання повноважень відповідних органів у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії у Донецькій та Луганській областях).

Такі адміністрації призначені для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії актам збройної агресії, диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в районі відсічі збройної агресії Росії, зокрема проведення антитерористичної операції.