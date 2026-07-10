Верховний суд відмовився задовольнити скаргу Порошенка про скасування санкцій

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відмовив п’ятому президенту України, народному депутату, лідерові партії «Європейська солідарність» Петрові Порошенку у задоволенні його скарги, в якій він вимагав скасувати запроваджені проти нього санкції.

Як повідомляє Укрінформ, рішення було ухвалене з двома окремими думками колегії з п’яти суддів, що розглядали цю справу. Рішення суду набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Касаційну скаргу можна подати до Великої палати Верховного суду протягом 30 днів з дня проголошення повного судового рішення.

Порошенко розкритикував рішення суду, заявивши про тиск на суддів. За його словами, його захист подаватиме апеляцію, «і твердо переконаний, що точно переможе в ЄСПЛ».

У лютому 2025 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти низки осіб.

Згідно з реєстром санкційних дій, під обмеження потрапили:

п’ятий президент і народний депутат Петро Порошенко;

колишній народний депутат Віктор Медведчук;

співзасновники й колишні акціонери «Приватбанку» Геннадій Боголюбов і Ігор Коломойський;

бізнесмен Костянтин Жеваго.

Санкції передбачають, зокрема, блокування активів та запобігання виведенню капіталу за межі України.

У СБУ згодом заявили, що пропозиції щодо застосування санкцій на розгляд РНБО були винесені з огляду на наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності й суверенітету України, а також створення перешкод для сталого економічного розвитку з боку підсанкційних осіб.

Захист п’ятого президента України оскаржив внесення Петра Порошенка до санкційного списку.

Правозахисні організації заявили, що застосування санкцій щодо опозиційних політиків і бізнесменів є «позасудовою політичною розправою», що «підриває» фундаментальні принципи права, порушує Конституцію і міжнародні угоди, ратифіковані Україною.