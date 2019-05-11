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11 Травень 2019, Київ 11:29
Новини | Політика

Президент Європейської ради прийме Порошенка 13 травня

Президент Європейської ради Дональд Туск і президент України Петро Порошенко, Брюссель, 20 березня 2019 року

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Президент Європейської ради Дональд Туск 13 травня прийме президента України Петра Порошенка в Брюсселі. Про це свідчить розклад роботи чиновника, оприлюднений на офіційному сайті Європейської ради.

Того ж дня Туск проведе окремі зустрічі з президентами Азербайджану Ільгамом Алієвим і Молдови Павелом Філіпом.

Після цих зустрічей відбудуться урочистості з нагоди 10-річчя програми ЄС «Східне партнерство». У межах реалізації цієї політики Євросоюз розвиває відносини зі східними європейськими сусідами – Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою та Україною. «Східне партнерство» було започатковане в Празі 7 травня 2009 року.

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