Генпрокуратура контактує з Канадою з приводу санкцій щодо Портнова – Рябошапка

Генеральна прокуратура веде переговори з урядом Канади з приводу продовження санкцій, накладених у 2014 році на ексзаступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича, колишнього народного депутата Андрія Портнова. Про це на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

«Наша задача – дати інформацію, чи є ці та інші особи причетними до тих чи інших злочинів. Власне, цю дискусію ми зараз ведемо з нашими партнерами. Коли вона закінчиться, ми про це публічно скажемо. І чим вона закінчиться. Поки що, поки не закінчилась ця вся ситуація, ми не можемо коментувати більше», – зазначив генпрокурор.

На запитання членкині комітету, народної депутатки Олександри Устінової про те, які шанси, що санкції з Андрія Портнова будуть зняті, Рябошапка відповів, що це «питання до канадського уряду».



Раніше Радіо Свобода повідомило з посиланням на два поінформовані джерела в уряді Канади, що санкції щодо Андрія Портнова, запроваджені урядом Канади після Революції гідності, можуть бути зняті найближчим часом, якщо Генпрокуратура України не повідомить Канаду про наявність підстав для їхнього продовження.

Підставою для розгляду питання щодо зняття санкцій з Андрія Портнова став лист ГПУ в посольство України в Канаді і в Міністерство закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади, в якому тодішній заступник генпрокурора Сергій Кізь повідомив, що «станом на 29 липня 2019 року юридичні підстави для перебування Андрія Портнова у санкційному списку відсутні».

Джерела Радіо Свобода в канадському уряді пояснили, що у разі, якщо нове керівництво Генеральної прокуратури не поділяє позицію, викладену в листі свого наразі звільненого працівника, та має іншу інформацію, воно має в найкоротші терміни поінформувати про це Міністерство закордонних справ Канади офіційними каналами комунікації.

У Посольстві України в Канаді на запит Радіо Свобода не стали коментувати ймовірність зняття санкцій щодо громадянина Андрія Портнова, лише зазначили, що «у питаннях санкцій Канада, як правило, враховує позицію Генеральної прокуратури України з огляду на її визначену законодавством ключову роль у міжнародно-правовому співробітництві».

Водночас, у ГПУ відмовилися надати журналістам Радіо Свобода інформацію про те, чи існують наразі підстави для збереження санкцій щодо Андрія Портнова, продовжені урядом Канади у 2019 році ще на п'ять років, і чи буде про це поінформовано канадську сторону, яка розглядає питання виключення Портнова із санкційного списку. У ГПУ послались на те, що ця інформація є «таємницею слідства і може бути розголошена лише з письмового дозволу слідчого або прокурора».

Андрій Портнов був заступником глави Адміністрації президента Віктора Януковича і керівником Головного управління з питань судової реформи та судоустрою, його називали куратором судової гілки влади.

Андрій Портнов покинув Україну одразу після втечі Віктора Януковича наприкінці лютого 2014 року. Це сталося після розстрілів на Майдані.

У березні 2014 року Уряд Канади застосував санкції до Портнова шляхом внесення його прізвища у відповідний Акт (Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, SOR / 2014-44.

Цьогоріч Канада продовжила санкції щодо Віктора Януковича та його соратників іще на п’ять років.