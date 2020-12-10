Голова прикордонслужби Португалії звільнилася після смерті українця в аеропорту Лісабона – ЗМІ

Голова португальської прикордонної служби Кріштіна Гатоес подала в середу у відставку після кількох місяців критики, пов’язаної із побиттям навесні цього року затриманого в аеропорту Лісабона за спробу в’їзду в країну без візи українця, який в результаті помер. Про це 9 грудня повідомила агенція Reuters.

У Міністерстві внутрішніх справ, яке курує роботу прикордонників, заявили, що Гатоес подала у відставку в рамках плану реструктуризації, щоб більш чітко розділити поліцейські та адміністративні функції в роботі з іммігрантами й туристами. Інших деталей відомство не надало.

«Після того, як стало відомо про обставини смерті українського громадянина в аеропорту Лісабона, відставка була єдиною можливою дією», – написав у твітері опозиційний депутат від Соціал-демократичної партії (PSD) Рікардо Лейте.

У свою чергу, керівник португальського відділення Amnesty International Педро Нето додав, що «злочин, скоєний проти громадянина України, не був поодиноким випадком», вказавши, що були й інші випадки жорстокого поводження з іноземцями, які прибувають до Португалії.

40-річний Ігор Гоменюк помер в березні в ізоляторі аеропорту Лісабона після побиття у кімнаті без камер відеонагляду. У вересні прокуратура заявила, що до побиття причетні троє співробітників міграційної служби, їм висунули звинувачення у вбивстві.

Голова Спілки українців Португалії Павло Садоха раніше повідомив, що після того, як до чоловіка була застосована фізична сила, його в наручниках залишили одного в кімнаті, де з ним стався приступ епілепсії, в результаті чого наступила смерть. Посольство України просило Міністерства закордонних справ Португалії сприяти в проведенні ретельного розслідування смерті українця.