Зеленський призначив послів у Нідерландах, Сербії, В’єтнамі та низці країн

Президент України Володимир Зеленський призначив послів в Нідерландах, Сербії, В’єтнамі та у ще декількох країнах, свідчать його укази від 13 грудня на сайті Офісу президента.

Зокрема, послом України в Нідерландах призначено Максима Коненка.

Послом у Сербії – Володимира Толкача.

Послом України у В’єтнамі – Олександра Гамана.

Посла України в Республіці Сингапур Катерину Зеленко призначено послом в Брунеї Даруссаламі за сумісництвом. Посла України в Італії Ярослава Мельника призначено послом в Республіці Мальта за сумісництвом.