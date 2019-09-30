Посол України засудив намір Росії провести в Стамбулі «турецько-кримський форум»

Посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга засудив намір російської влади провести в Стамбулі «турецько-кримський економічний форум».

«Чергова марна спроба окупанта разом з місцевими маргіналами провести «кримські» заходи в Туреччині під назвою «Економічний форум» у Стамбулі, приховується чергова провокація і порушення українського та міжнародного права», – йдеться в повідомленні Сибіги у Twitter.

Дипломат закликав турецьких бізнесменів «бути пильними» і не брати участі у «форумі». Він подякував Туреччині «за підтримку».

Російська влада не коментувала намір провести «кримський форум» в Стамбулі.

Туреччина не визнала анексію Криму Росією. У серпні цього року міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що позиція його країни з питань анексії Криму Росією і утисків кримських татар залишається незмінною.