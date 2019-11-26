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26 листопада 2019, Київ 19:59
Новини | Політика

Новий посол Канади почала роботу в Україні

У МЗС України прийняли копії вірчих грамот від новопризначеного посла Лариси Ґаладзи

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Новий посол Канади Лариса Ґаладза почала роботу в Україні. Як повідомляє Міністерство закордонних справ України, заступник очільника відомства Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла.

«У ході зустрічі були обговорені пріоритетні питання подальшого поглиблення українсько-канадського особливого партнерства. Окрема увага була приділена безпековій ситуації у зв’язку з російською агресією, питанням гуманітарної сфери, лібералізації візового режиму для громадян України, молодіжних обмінів, взаємодії з українською діаспорою, розвитку договірно-правової бази двосторонніх відносин», – повідомили в МЗС.

Лариса Ґаладза на посаді посла Канади в Україні змінила Романа Ващука.

Раніше Ґаладза обіймала посаду генерального директора Департаменту стабілізаційних та миротворчих операцій МЗС Канади, куди прийшла з міністерства імміграції, громадянства та біженців Канади. Ґаладза неодноразово відвідувала Україну протягом останніх років.

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