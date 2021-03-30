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30 березня 2021, Київ 16:29
Новини | Події

Посол про напад на українських підлітків в Австрії: є ордер на арешт одного з нападників

Постраждалими в нападі, що стався 28 березня в австрійському місті Ґрац, є два брата 15 і 17 років. Їхньому життю зараз нічого не загрожує

У рамках розслідування нападу на українських підлітків в австрійському Ґраці місцева поліція вже видала ордер на арешт одного з нападників, повідомив у коментарі Радіо Свобода посол України в Австрії Олександр Щерба.

«Вже є ордер на арешт одного з нападників. Оголошений у розшук. Це реально банда, яка заманює молодих людей і грабує», – розповів Щерба.

Дипломат додав, що австрійська поліція не дає посольству контакти постраждалих, а дає постраждалим координати посольства. Таким чином, люди самі вирішують, чи потребують допомоги. Утім, постраждалі поки не звертались, додав Щерба.

Раніше посол повідомляв, що напад скоїла група з семи осіб.

«Щодо мотивів нападу, то поліція виходить, що це було пограбування. Розшук зловмисників триває», – писав Щерба.

28 березня австрійське видання Heute повідомило, що група невідомих напала на двох українських підлітків в австрійському місті Ґрац.

За даними ЗМІ, постраждалими виявились двоє братів 15 і 17 років, обоє громадяни України, які домовились через соцмережі зустрітися з незнайомцем для продажу одягу. Після того, як «покупець» поміряв запропоновану куртку, з обох входів до підземного переходу до братів підійшла група людей у масках.

Один із нападників погрожував 17-річному юнакові пістолетом та вимагав гроші, цінності та одяг, які той приніс із собою. Підліток почав опиратись, тоді один зі зловмисників у масці витягнув ножа та завдав хлопцеві удар у верхню частину тіла. 15-річний брат прийшов на допомогу, та нападники швидко втекли.

17-річного хлопця шпиталізували в одну з лікарень Ґраца. Його поранення описують як серйозні, проте життю нічого не загрожує. Молодший брат отримав незначні травми обличчя.

Поліція міста відкрила провадження та проводить розслідування нападу.

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