«Болюче питання» – посол Пристайко повідомив, що більше «не є частиною дипломатичної служби»

Відомий український дипломат, експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтервʼю Радіо Свобода повідомив, що «більше не є частиною дипломатичної служби України».

«Це доволі болюче запитання, тому що багато-багато-багато років, багато друзів, багато планів, і це все завершилося. Ну, колись це мало завершитися. Завершилося зараз», – зазначив Пристайко.

За словами дипломата, після того, як президент України Володимир Зеленський звільнив його з посади посла у Великій Британії, пропозиції від МЗС щодо подальшої роботи йому не надходили.

«Пропозицій немає, але я не очікую і не вимагаю. Це дуже важливий, дуже складний, дуже цікавий по-людськи етап життя, але він завершується. Зараз пересуваємо новий етап, починаємо знову», – сказав Пристайко.

Посол розповів Радіо Свобода, що про відставку дізнався від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби і ще «деяких людей», які «подзвонили і сказали про те, що відбудеться потім». Згодом, за словами дипломата, він прочитав указ про відставку. Перед цим вони з президентом Зеленським «обмінялися повідомленнями».

«Ми обміняли з ним повідомлення, намагалися щось один одному пояснити, але, напевно, цього було недостатньо», – зазначив Пристайко.

За словами Вадима Пристайка, наразі він займається «усім потроху», зокрема, як він каже, намагається реалізувати комерційні проєкти у сфері безпеки й оборони, але деталей не розповів.

Улітку 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла у Великій Британії. Це сталося після того, як український дипломат в ефірі телеканалу Sky News сказав, що «сарказм між дружніми країнами не потрібний». Цьому передувала заява тодішнього міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, який закликав Україну висловлювати більше вдячності за надану допомогу. У відповідь Зеленський заявив, що Україна дуже вдячна і що можемо, мовляв, «зранку прокидатися і дякувати міністру особисто».

У МЗС неодноразово говорили про проблеми з кадрами і труднощі в пошуках нових послів. У березні 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив про пошук кандидатур на посаду послів до 21 країни Європи, Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, Південного Кавказу та Південно-Східної Азії.

Улітку 2023 міністр Кулеба розповів про завершення співбесіди з 16 кандидатами в посли, які пройшли перший в історії відкритий набір послів.

У Великій Британії наразі немає посла України.