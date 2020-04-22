Посол США критикує звинувачення проти журналістів у Росії

Посол США в Росії Джон Салліван розкритикував те, що він називає відсутністю дій російського уряду на захист журналістів.



На онлайн-брифінгу 22 квітня посол Салліван говорив про звинувачення в екстремізмі проти авторки Радіо Свобода із Пскова Світлани Прокоп’євої та погрози, які висловив лідер Чечні Рамзан Кадиров на адресу керівника північнокавказького бюро Радіо Свобода Аслана Дукаєва.



Американський дипломат також згадав про погрози Кадирова на адресу журналістки видання «Новая газета» Олени Мілашиної, яка пише про ситуацію з правами людини в Чечні.



«Як я, так і наша команда посольства дуже уважно стежать за цими справами. Свобода преси – це стовп будь-якої демократії», – сказав Салліван.

Стаття Мілашиної була знята минулого тижня з сайту видання після запиту російського медіарегулятора, Роскомнагляду. Це відбулося після того, як Кадиров назвав «абсурдною» статтю про заходи, запроваджені для боротьби з коронавірусом у Чечні. Лідер російського регіону виголосив погрози на адресу Мілашиноїі.

Світлана Прокоп’єва чекає на судовий розгляд за обвинуваченням у екстремізмі за матеріал, розміщений після нападу в листопаді 2018 року на офіс Федеральної служби безпеки Росії в Архангельську. Минулого місяця президент Радіо Свобода Джеймі Флай назвав обвинувальний акт щодо Прокоп’євої «цинічним зусиллям з метою змусити незалежного журналіста замовкнути».