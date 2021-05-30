На 45-му році життя 30 травня помер посол України в Таїланді Андрій Бешта, повідомила пресслужба МЗС.

«Андрій Бешта розпочав роботу в МЗС України в 1998 році після закінчення факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. Працював у сфері багатосторонніх відносин в центральному апараті МЗС, направлявся в закордонні відрядження до Постійного представництва України при ООН в Нью-Йорку та Посольства України в Таїланді, був членом української делегації для участі в роботі 67-70-ї сесій Генеральної Асамблеї ООН. З листорада 2015 року обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Таїланд. З 2017 року був також послом України в Лаосі та М’янмі за сумісництвом», – йдеться в повідомленні.

Президент Володимир Зеленський у твітері зазначив, що Андрій Бешта «був доброзичливою людиною та високопрофесійним дипломатом».

Андрій Бешта був звільнений з посади посла у Таїланді у квітні цього року. Про причини смерті наразі невідомо. Водночас, як повідомила агенція Associated Press з посиланням на владу провінції Сатун, Бешта знепритомнів і помер на острові Ліпе. Поліція надала свідчення сина-підлітка Бешти, який сказав про батькове блювання вранці у готелі, де вони зупинилися. Хлопець сказав, що батько до того почувався добре, перш, ніж йому раптово стало зле. Наразі тіло посла передали судмедекспертам.

В Андрія Бешти залишилися дружина, дочка і двоє синів.