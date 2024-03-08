Посольство США попередило про можливі «напади екстремістів» у Москві

Посольство США в Росії попередило своїх громадян про загрозу нападів екстремістів у місцях великого скупчення людей у Москві у найближчі 48 годин.

«Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти планують атакувати великі зібрання в Москві, зокрема концерти, і громадянам США слід уникати масових зібрань протягом наступних 48 годин», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ввечері 7 березня. Інших подробиць у диппредставництві не навели. Невідомо, на які саме дані посилається посольство США в своєму попередженні.

Посольство рекомендує громадянам США виявляти обачність, уникати присутності у місцях скупчення людей і стежити за оновленнями в місцевих ЗМІ.

Це повідомлення до своїх рекомендацій, в яких не радять їхати до Росії, додало і Міністерство закордонних справ Великої Британії.

Російська влада ситуацію поки не коментувала. Напередодні ФСБ Росії заявила, що запобігла теракту на московську синагогу, який нібито планували бойовики екстремістського угруповання «Ісламська держава».