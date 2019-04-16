Потепління очікується з 18 квітня – синоптики

Синоптики прогнозують, що з 18 квітня в Україні розпочнеться потепління, а опади припиняться.

«17 квітня в Україні погода буде – таке собі. Йтимуть дощі, підриватиме вітер і ще буде холодно, +7 +12 градусів максимально», – вказує синоптик Наталка Діденко.

У ДСНС вказують, що, за даними Українського гідрометцентру, 18–19 квітня у центральних (крім Вінницької), Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській, 19 квітня і у Львівській областях заморозки на поверхні ґрунту 0 – 5 градусів; у східних, Чернігівській та Сумській областях сильні заморозки у повітрі 0 – 3 градуси.

Американський сайт wunderground.com вказує, що в Києві 18 квітня буде ще переважно хмарно, але повітря вдень прогріється до +14. А от 17 квітня часом дощитиме, небо буде вкрите хмарами.