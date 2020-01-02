Через повінь і зсуви ґрунту в столиці Індонезії та околицях загинули понад 20 людей

Десятки тисяч людей евакуювали в столиці Індонезії Джакарті в четвер після раптових повеней і зсувів ґрунту, в результаті яких загинули понад 20 людей. Цілі райони Джакарти та околиць затопило після сильного дощу 31 грудня і в перші години Нового року.

Причинами загибелі стали утоплення, переохолодження і зсуви ґрунту, 16-річного юнака смертельно вразило струмом.

Повідомляється про значні проблеми з електрикою, тисячі пошкоджених будинків і зниклу худобу.

Влада Індонезії заявила, що екстремальні погодні умови можуть тривати по всій країні до 7 січня. Синоптики ж не виключають, що дощі йтимуть до середини лютого.