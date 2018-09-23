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23 Вересень 2018, Київ 14:08
Новини | Міжнародні

Російський боксер Повєткін програв британцеві Джошуа бій за три чемпіонські пояси

Антоні Джошуа (л) і Олександр Повєткін (п) під час зважування, Лондон, 21 вересня 2018 року

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Російський боксер Олександр Повєткін програв британцеві Антоні Джошуа бій за три чемпіонські пояси з чотирьох найпрестижніших у суперважкій вазі.

На стадіоні Вемблі в Лондоні у присутності близько 68 тисяч глядачів рефері припинив 22 вересня бій у 7-му раунді, присудивши Джошуа перемогу нокаутом. У тому раунді 28-річний Джошуа завдав 39-річному Повєткіну низку ударів, двічі збивши його з ніг.

Тепер у Джошуа, який 2012 року також був чемпіоном Олімпійських ігор у Лондоні, 22 перемоги на професійному рингу (з них 21 нокаутом) і нуль поразок. Він також зберіг чемпіонські титули за версіями WBA, IBF і WBO.

Повєткін, який був олімпійським чемпіоном 2004 року, а у 2011–13 роках чемпіоном за версією WBA, нині має на своєму рахунку 34 перемоги (з них 24 нокаутом) і дві поразки. Єдиної донині поразки він зазнав 2013 року від українця Володимира Кличка.

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