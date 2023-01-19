В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

В Україні вранці 19 січня оголошено масштабну повітряну тривогу. Про загрозу ракетних обстрілів сирени сповістили близько 10:20 у майже всіх регіонах, за винятком Луганщини і окупованого Росією Криму.

Влада регіонів просить громадян не нехтувати сигналом про небезпеку та пройти у найближче укриття.

Останніми місяцями російські ракетні удари зосереджуються на критичній інфраструктурі, втім систематично потерпають цивільні об’єкти, завдаючи руйнувань та жертв серед мирного населення.

Москва атаки на цивільних в Україні заперечує від початку повномасштабного вторгнення.