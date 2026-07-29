Повітряні сили: на фронті був втрачений літак F-16, пілот катапультувався

Повітряні сили ЗСУ ввечері 29 липня повідомили про втрату на фронті літака F-16. За повідомленням, раніше цього дня був втрачений зв’язок із цим винищувачем.

«На одному з напрямків фронту пілот виконував бойове завдання із перехоплення повітряних цілей противника. За попередніми даними, на борту літака сталась нештатна ситуація, льотчик був змушений катапультуватися. Наразі пілот у повній безпеці, його успішно евакуйовано та доставлено до лікувального закладу для обстеження та діагностики. На місці падіння літака працюють експерти та правоохоронці, жертв серед цивільного населення та руйнувань не зафіксовано», – інформують у Повітряних силах і додають, що «причини інциденту встановлюються».

Перші винищувачі F-16 прибули в Україну наприкінці липня 2024 року, а вже 4 серпня 2024 року президент України Володимир Зеленський офіційно представив їх під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ.

Нині на озброєнні ЗСУ перебувають кілька десятки таких бортів, їхня точна кількість із міркувань безпеки засекречена.