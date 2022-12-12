Повітряні сили ЗСУ прокоментували заяву Словаччини про імовірну передачу Україні МіГ-29

У Повітряних силах Збройних сил України, коментуючи заяву Словаччини про імовірну передачу Україні винищувачів МіГ-29, кажуть, що «будь-яке озброєння буде корисним».



«Така заява вже не вперше звучить. Спочатку про польські МіГи було, тепер уже словацькі. Будь-яке озброєння, яке надходить від наших партнерів, буде корисним для нас. йдеться і про ЗРК – насамперед про С-300, Бук-М1, але і винищувачі радянського зразка, такі як МіГ-29, СУ-27, Су-25 або ж запчастини до них будуть корисними, бо саме цю техніку ми використовуємо», – сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.



Юрій Ігнат також вважає, що та кількість, про яку повідомляли, – 9 літаків, навряд вплине на ситуацію на полі бою.



«Чи зроблять вони якусь погоду? Особливо на полі бою. Навряд. Нам потрібні сучасні літаки, сучасне озброєння. Це, наприклад, літаки, які є найпоширенішими в світі і які мають широкий спектр озброєння. Саме сучасна зброя, наприклад, як Himars з артилерії, так само в авіації повинен бути на озброєнні української армії, щоб швидше дійти до перемоги», – додав він.

Раніше міністр закордонних справ Словацької Республіки Растислав Качер в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» заявив, що Словаччина готова відправити в Україну винищувачі МіГ-29. За його словами, найближчими тижнями до Словаччини приїде українська делегація – і працюватимемо над тим, щоб «це стало реальністю». Глава МЗС не назвав точну кількість літаків, які можуть передати Україні, але зазначив, що 7 грудня Словаччина затвердила «пару тисяч ракет, які використовуються для МіГ-29».

Вперше дані про ймовірну передачу Словаччиною винищувачів МіГ-29 України з’явилася влітку.