Єдине в 2020 році повне сонячне затемнення в Україні не побачать

Єдине цього року повне сонячне затемнення відбудеться 14 грудня, повідомляє Space.com.

В Україні за цим явищем можна буде спостерігати лише онлайн, затемнення зможуть спостерігати жителі південних частин Тихого і Атлантичного океанів, Чилі та Аргентини. Часткове затемнення буде видно з ширшої області Тихого океану, Південної Америки і Антарктиди, воно розпочнеться о 15:33 за Києвом.

Повна фаза затемнення настане майже за годину - о 16:32. Ширина місячної тіні на земній поверхні становитиме приблизно 90 кілометрів.

Повне затемнення матиме ширину приблизно 90 кілометрів і має пройти на схід через Чилі і Аргентину.

Максимальне затемнення очікується о 18:13 за Києвом. Це станеться на північний захід від муніципалітету Сьєрра-Колорада в Аргентині.